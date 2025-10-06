Capello | Ammiro molto Gattuso

Gbt-magazine.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Italia-Israele: «Giocare serve per questo motivo Italia-Israele, Capello: «Si deve giocare. Gattuso ha avuto coraggio» Il match Italia -Israele  continua a far discutere non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per le implicazioni che lo circondano. A prendere posizione è stato  Fabio Capello, uno dei volti più autorevoli del calcio italiano, che ha commentato la situazione ai microfoni di  Radio Anch’io Sport  su Rai Radio 1. Capello è stato chiaro: secondo lui la partita  Italia-Israele si deve giocare, senza lasciarsi condizionare da questioni politiche o esterne al campo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

capello ammiro molto gattuso

© Gbt-magazine.com - Capello: “Ammiro molto Gattuso”

In questa notizia si parla di: capello - ammiro

Capello su Italia-Israele: «Giocare serve per questo motivo. Ammiro molto Gattuso su…»

capello ammiro molto gattusoCapello su Italia-Israele: «Giocare serve per questo motivo. Ammiro molto Gattuso su…» - Israele continua a far discutere non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per le implicazioni che lo circond ... Come scrive calcionews24.com

capello ammiro molto gattusoItalia-Israele, Capello: «Si deve giocare, politica da parte. Lo sport deve unire. Gattuso? Ha avuto coraggio, non come chi lascia a metà percorso» - Altra sosta nazionali, con l'Italia di Gattuso che si prepara alle due sfide ancora una volta contro Estonia e Israele, in programma rispettivamente sabato e martedì, valide per ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Capello Ammiro Molto Gattuso