Fibre più forti, meno rotture e tanta brillantezza. La nuova stagione si apre con una svolta nella hair care. Tra i trend beauty più chiacchierati del momento c’è il ritorno alla cura autentica del capello. Meno styling aggressivo, più attenzione alla salute della chioma, soprattutto dopo l’estate. Non è solo una questione estetica. Recuperare idratazione e forza è diventato un vero e proprio rituale di benessere, necessario dopo mesi di sole, salsedine e cloro. Secondo Igor Rago, Art Director di ghd Italia, la fibra capillare a fine estate è spesso provata, disidratata, ruvida e fragile. « Sole e agenti esterni sollevano le cuticole, rendendo il capello più vulnerabile a nodi, doppie punte e rotture», spiega. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Capelli più sani e forti: l’autunno è il momento giusto per rigenerarli

