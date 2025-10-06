Dopo pochi giri di lancette, il premier francese Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate, ad appena 24 ore dalla nomina dei ministri. Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra dopo aver svelato domenica sera parte della composizione del suo governo. Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea e per ora non sono note le ragioni per le quali ha deciso di lasciare l'incarico prima ancora che il suo governo fosse operativo. " Non c'erano le condizioni per restare primo ministro ", ha detto Lecornu in una dichiarazione da Palazzo Matignon, sede del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caos in Francia, Lecornu si dimette, ma Macron resiste: "Tenti ultimi negoziati"