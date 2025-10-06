Caos in Francia Lecornu si dimette dopo meno di un mese | opposizioni all’attacco di Macron

A meno di un mese dalla sua nomina, il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha presentato le dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha subito accettate. La notizia è stata diffusa dall' Eliseo tramite un comunicato ufficiale. Dimissioni lampo dopo le critiche. Nominato il 9 settembre dopo l'uscita di scena di François Bayrou, Lecornu avrebbe dovuto presentarsi all'Assemblea nazionale per illustrare la sua dichiarazione politica. A spingerlo al passo indietro sarebbero state le forti contestazioni provenienti non solo dalle opposizioni ma anche da alcuni membri del suo stesso governo.

