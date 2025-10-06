Caos in Francia | ?il premier Lecornu rassegna le dimissioni Da nuove elezioni al passo indietro di Macron | cosa può succedere ora
Appena ventisette giorni dopo la sua nomina e dodici ore dopo aver consegnato?la lista dei ministri, il premier Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Nominato premier il 9 settembre scorso, Lecornu, che martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all’Assemblea, diventa, così, il primo ministro con il mandato più breve della Quinta Repubblica. “Non c’erano le condizioni per restare primo ministro” ha dichiarato l’ormai ex premier francese, che non aveva i numeri per approvare la Manovra finanziaria a fine mese. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: caos - francia
Sfiduciato Bayrou, la Francia nel caos
Caos dazi, Poste Italiane: «Stop all’invio di pacchi negli Usa dal 23 agosto». A quali merci si applica. Perché anche Francia e Germania hanno sospeso
La sfiducia, la mozione contro Macron e tagli da 44 miliardi: perché la Francia rischia il caos
New post: LEGGI LA NOTIZIA! Caos in Francia – Il premier Lecornu si dimette: il governo più breve della storia del Paese https://tviweb.it/caos-in-francia-il-premier-lecornu-si-dimette-il-governo-piu-breve-della-storia-del-paese/… #veneto #notizie #news - X Vai su X
Il caos in Francia è figlio della crisi della democrazia Leggi orahttps://www.lidentita.it/?p=200341&preview=true Vai su Facebook
Caos in Francia: il premier Lecornu rassegna le dimissioni. Da nuove elezioni al passo indietro di Macron: cosa può succedere ora - Lecornu passa alla storia come il primo ministro con il mandato più breve della Quinta Repubblica ... Lo riporta tpi.it
Francia nel caos: anche il nuovo premier Lecornu dà le dimissioni 12 ore dopo aver consegnato la lista dei ministri - Nominato da Macron, ha lasciato l'incarico dopo aver consegnato la lista dei ministri. Scrive ilfattoquotidiano.it