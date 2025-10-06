Caos in Francia | ?il premier Lecornu rassegna le dimissioni Da nuove elezioni al passo indietro di Macron | cosa può succedere ora

Appena ventisette giorni dopo la sua nomina e dodici ore dopo aver consegnato?la lista dei ministri, il premier Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Nominato premier il 9 settembre scorso, Lecornu, che martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all’Assemblea, diventa, così, il primo ministro con il mandato più breve della Quinta Repubblica. “Non c’erano le condizioni per restare primo ministro” ha dichiarato l’ormai ex premier francese, che non aveva i numeri per approvare la Manovra finanziaria a fine mese. 🔗 Leggi su Tpi.it

