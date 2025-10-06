Caos Gino Lisa biglietti in vendita con i voli cancellati e utenti scettici sui rimborsi

Non è mai stata sospesa la vendita dei biglietti Lumiwings, nonostante l’aeromobile non si sia più mosso dalla pista dal 27 settembre. La compagnia battente bandiera greca non vola da dieci giorni, eppure le prenotazioni sono ancora aperte fino al 25 ottobre. Aeroporti di Puglia, sul suo sito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: caos - gino

Emergenza rossonera, lunghi stop per Petermann e Rizzo: e per il caos Gino Lisa si va a Bergamo in treno

CAOS LUMIWINGS Gino Lisa, il Comitato Vgl in allarme: “Stop ai voli, non si viva di una sola compagnia” Vai su Facebook

Aeroporto Gino Lisa di Foggia, caos voli Lumiwings: disagi per i passeggeri, dubbi su ripresa attività #FOGGIA #GINOLISA #AEROPORTO #DISAGI #LUMIWINGS https://tinyurl.com/29txjsp9 - X Vai su X

FOGGIA Caos Lumiwings: Foggia senza voli, cittadini esasperati. Aeroporti di Puglia è chiamata a intervenire - Pur non avendo potere di gestione diretta sulle compagnie, Aeroporti di Puglia ha una precisa responsabilità nei confronti del territorio che amministra ... Come scrive statoquotidiano.it

Caos voli al «Gino Lisa» di Foggia: cancellati oggi e domani i collegamenti Lumiwings - Tutti i voli operati dalla compagnia Lumiwings in partenza e in arrivo oggi, sabato 27 settembre, non sono stati effettuati. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it