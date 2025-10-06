Caos Francia il premier Lecornu si dimette Aveva presentato il suo governo ieri sera Bardella | Macron sciolga il Parlamento

Nominato il 9 settembre, Lecornu è stato attaccato dagli oppositori e dalla destra dopo aver presentato parte del suo governo domenica sera. Avrebbe dovuto fare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea Nazionale martedì. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Caos Francia, il premier Lecornu si dimette. Aveva presentato il suo governo ieri sera. Bardella: «Macron sciolga il Parlamento»

