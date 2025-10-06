Caos Francia il premier Lecornu presenta le dimissioni a Macron a un mese dall' incarico Cosa succede adesso | Parigi la Borsa scivola

Nominato il 9 settembre, Lecornu è stato attaccato dagli oppositori e dalla destra dopo aver presentato parte del suo governo domenica sera. Bardella all'attacco: «Macron ora sciolga il Parlamento e si torni al voto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

