Caos all’Olimpico | la conferenza di Baroni finisce in rissa verbale tra giornalisti

La polemica di questa settimana ha poco più di 48ore sulle spalle, scaturita nel pomeriggio di sabato scorso. La serata dell'Olimpico si è conclusa non con il fischio finale di Lazio–Torino, ma con una scena da dimenticare. O, forse, da ricordare molto bene. La classica conferenza stampa post-partita trasformata in un ring verbale, con Marco

Caos in conferenza stampa, l’allenatore litiga coi giornalisti: “Non avete rispetto” (VIDEO) - Dopo la partita di Serie A, l'allenatore ha avuto un battibecco coi giornalisti in conferenza stampa: cosa è successo ... Scrive milanlive.it

Baroni su tutte le furie con i giornalisti "Non avete rispetto". Cos'è successo - 3 dal Torino con la Lazio, con tanto di goal dei biancocelesti al minuto 102'. msn.com scrive