Caos alle fermate degli studenti | cambiano i punti di partenza degli autobus Stp

BRINDISI – Partenza non più da via Amerigo Vespucci, via Napoli e via Amalfi, ma da Via Cicirielo e via Nicola Brandi. La giunta comunale di Brindisi, con delibera approvata venerdì scorso (3 ottobre) ha accolto la proposta di modifica delle corse extraurbane che collegano gli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Brindisireport.it