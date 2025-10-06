Canzi in conferenza | In Champions con coraggio Critiche? Sui social a volte si parla senza cognizione

Max Canzi parla in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Women’s Champions League della Juventus Women: tutte le dichiarazioni. (inviato all’Allianz Stadium) – Max Canzi parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Women’s Champions League tra Juventus Women e Benfica. BENFICA – «È una squadra che ha nel suo DNA vittorie e titoli. Hanno finito lo scorso campionato con 20 vittorie e 2 pareggi e +55 di differenza reti. Ha cambiato allenatore iniziando un percorso nuovo, giocano un calcio propositivo e offensivo. Sarà una sfida interessante, a viso aperto e molto fruibile e immagino divertente da vedere». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

