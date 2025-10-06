Canzi in conferenza | In Champions con coraggio Critiche? Sui social a volte si parla senza cognizione
Max Canzi parla in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Women’s Champions League della Juventus Women: tutte le dichiarazioni. (inviato all’Allianz Stadium) – Max Canzi parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Women’s Champions League tra Juventus Women e Benfica. BENFICA – «È una squadra che ha nel suo DNA vittorie e titoli. Hanno finito lo scorso campionato con 20 vittorie e 2 pareggi e +55 di differenza reti. Ha cambiato allenatore iniziando un percorso nuovo, giocano un calcio propositivo e offensivo. Sarà una sfida interessante, a viso aperto e molto fruibile e immagino divertente da vedere». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: canzi - conferenza
Canzi in conferenza: «Mancati i gol. Siamo più forti di come eravamo a inizio della scorsa stagione»
Canzi in conferenza: «Noi già al 100%? Non lo so ma siamo in finale. Roma un giorno di riposo in più. La titolare è PPM»
Serie A Women's Cup | La conferenza stampa di Canzi e Lenzini alla vigilia di Juventus-Roma Alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per la finale della prima edizione della Serie A Women's Cup, Massimiliano Canzi e Martina Lenzini hanno presentato Vai su Facebook
? Juventus Women, Canzi: "Roma forte, sarà una partita aperta" #ASRoma #JuventusRoma #RomaFemminile #Canzi https://vocegiallorossa.it/femminile/juventus-women-canzi-roma-forte-sara-una-partita-aperta-272351… - X Vai su X
Juventus Women, Canzi: Vogliamo onorare la competizione. Out Girelli" - Max Canzi, allenatore delle Juventus Women, ha parlato alla viglia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Da tuttomercatoweb.com
Psg-Atalanta, Juric: "Nessuna paura, ma curiosità e fiducia. Servirà avere coraggio" - Appuntamento mercoledì alle 21 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) al Parco dei Principi, casa del Psg campione ... Lo riporta sport.sky.it