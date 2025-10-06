Cantieri e lavori nella zona est di Napoli | le strade interessate dagli interventi
La Conferenza permanente dei servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni del Comune di Napoli, che si riunisce con cadenza settimanale, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno alcune strade cittadine. In particolare la zona est sarà interessata da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: cantieri - lavori
