Cantiere di via Rimesse la rabbia dei residenti | Rumore polveri e furti

Bologna, 6 ottobre 2025 – I residenti di via Bonaventura Cavalieri non ce la fanno più. Da due anni convivono con gli effetti del cantiere per l’interramento della linea ferroviaria Bologna Portomaggiore. Rumori e polveri immaginabili a cui si aggiunge, come spiega una dei residenti, che “ sotto il nostro stabile, nell’area verde a ridosso di via Rimesse, è stata collocata una vera e propria centrale di snodo e preparazione dei materiali per l’intero intervento. Questo comporta un via vai continuo di mezzi, polveri diffuse e soprattutto un inquinamento acustico martellante, che non risparmia neppure il sabato”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

