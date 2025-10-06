Cannavaro riparte dall’Uzbekistan | ufficiale la nomina dell’ex difensore della Juve come nuovo CT Il comunicato della Federazione

Cannavaro, ex difensore della Juve e pallone d'oro nel 2006, è il nuovo commissario tecnico dell'Uzbekistan: il comunicato ufficiale. È ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico della nazionale dell'Uzbekistan. Una nuova, affascinante avventura per il Pallone d'Oro 2006 ed ex difensore della Juve, che riparte da una panchina internazionale con un progetto ambizioso. La notizia è stata confermata direttamente dalla federazione calcistica del paese asiatico attraverso un comunicato ufficiale che non lascia spazio a interpretazioni. FEDERAZIONE UZBECA – « L'Associazione Calcistica dell' Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro — rinomato specialista, partecipante a tre Coppe del Mondo FIFA, campione del mondo nel 2006 e uno dei migliori difensori dell'era moderna.

