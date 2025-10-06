Cannavaro riparte dall’Uzbekistan | è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale
Cannavaro torna in panchina: l'ex Juventus riparte dall'Uzbekistan: è il nuovo commissario tecnico della nazionale, i dettagli Per il Pallone d'Oro 2006 ed ex colonna difensiva della Juventus, Fabio Cannavaro si apre così una sfida inedita e stimolante, con l'obiettivo di guidare un progetto internazionale ambizioso. L'annuncio è arrivato direttamente dalla federazione calcistica uzbeka, che .
Cannavaro riparte dall’Uzbekistan: ufficiale la nomina dell’ex difensore della Juve come nuovo CT. Il comunicato della Federazione
Fabio #Cannavaro andrà al Mondiale! L'ex capitano dell'Italia campione del mondo, Pallone d'Oro nel 2006, ha raggiunto in queste ore un accordo con la Federazione uzbeka per allenare la nazionale già qualificata al prossimo Mondiale, in programm