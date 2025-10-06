Cannavaro all’Uzbekistan sarà il quarto ct più pagato al mondo

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e della Nazionale, ha ripreso ad allenare alla guida dell’Uzbekistan, che è già qualificata al Mondiale 2026. Una piazza che non è sicuramente tra le più ambite a livello calcistico, ma che, sorprendentemente, regala a Fabio il record di essere il quarto ct più pagato al mondo con un ingaggio da 4 milioni di euro annuali. Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team! The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

