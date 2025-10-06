Cannavaro all’Uzbekistan sarà il quarto ct più pagato al mondo
Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e della Nazionale, ha ripreso ad allenare alla guida dell’Uzbekistan, che è già qualificata al Mondiale 2026. Una piazza che non è sicuramente tra le più ambite a livello calcistico, ma che, sorprendentemente, regala a Fabio il record di essere il quarto ct più pagato al mondo con un ingaggio da 4 milioni di euro annuali. Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team! The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: cannavaro - uzbekistan
Cannavaro va ai Mondiali: sarà il nuovo allenatore dell'Uzbekistan
Fabio Cannavaro sarà ai Mondiali 2026 con la sua nuova squadra: vicino l’accordo con l’Uzbekistan
Calcio, Fabio Cannavaro nuovo ct dell’Uzbekistan
Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell'Uzbekistan, una delle 18 Nazionali già qualificate ai Mondiali del prossimo anno. Il 52enne, ex capitano della Nazionale azzurra campione del mondo 2006, ha firmato un contratto con la federazione uzbeka (numero 54 dell' Vai su Facebook
UFFICIALE – Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan: parteciperà al Mondiale 2026 - X Vai su X
Quarto ko di fila per la Pro Vercelli, Cannavaro: "Subito l'ennesimo gol su palla inattiva" - Quarta sconfitta consecutiva per la Pro Vercelli di Paolo Cannavaro, con i piemontesi caduti ieri sera contro il Novara. Scrive tuttomercatoweb.com