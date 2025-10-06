Cannara vince la prudenza Col Montevarchi è solo 0-0

CANNARA 0 AQUILA MONTEVARCHI 0 CANNARA: Vassallo, Cardoni (29’st Maselli), Schvindt, Bertaina En., Baraboglia, Myrtollari, Haxhiu (37’st Gnazale), Montero, Lomangino, Roselli, Porzi (12’st Mancini). A disp: Taiti, Camilletti, Raviele, Ferrario, Vitaloni, Azurunwa. All: Armillei. AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Cecconi, Bigazzi, Bocci (31’st Galastri), Mencagli, Bassano, Siniega, Menchetti (25’st Rosini), Galeota (17’st Lovari), Mattei (36’st Cocci), Tommasini (14’st Tatti). A disp: Failli, Mariniello, Carotti, Degli Innocenti. All: Marmorini. Arbitro: Iorfida di Collegno (Casale e Saccoccio di Formia). 🔗 Leggi su Lanazione.it

