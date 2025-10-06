Cane scivola in mare e si allontana dal porto | recuperato dalla motobarca Stp

Brindisireport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Momenti di apprensione nel porto interno di Brindisi, dove questa mattina (6 ottobre 2025) un bulldog francese è accidentalmente scivolato dalla banchina, finendo nelle acque del porto. È avvenuto intorno alle 10:30. Il cane, spaventato dall'improvvisa caduta, ha iniziato a dimenarsi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cane - scivola

Il suo cane scivola nel Naviglio, lui si butta per salvarlo. “L’abbiamo recuperato assieme all’animale, era esausto”: le parole dei soccorritori

Castiglione Intelvi, cane scivola in una scarpata: salvato dai vigili del fuoco

Esce per una battuta di caccia e scivola nell’Arno, salvato dal suo cane che segnala la posizione ai soccorritori

cane scivola mare allontanaCane scivola in mare e si allontana dal porto: recuperato dalla motobarca Stp - Grande spavento per il proprietario di un bulldog francese che questa mattina è accidentalmente caduto in acqua. Da brindisireport.it

Cerca Video su questo argomento: Cane Scivola Mare Allontana