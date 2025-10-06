Cane scivola in mare e si allontana dal porto | recuperato dalla motobarca Stp
BRINDISI – Momenti di apprensione nel porto interno di Brindisi, dove questa mattina (6 ottobre 2025) un bulldog francese è accidentalmente scivolato dalla banchina, finendo nelle acque del porto. È avvenuto intorno alle 10:30. Il cane, spaventato dall'improvvisa caduta, ha iniziato a dimenarsi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: cane - scivola
Il suo cane scivola nel Naviglio, lui si butta per salvarlo. “L’abbiamo recuperato assieme all’animale, era esausto”: le parole dei soccorritori
Castiglione Intelvi, cane scivola in una scarpata: salvato dai vigili del fuoco
Esce per una battuta di caccia e scivola nell’Arno, salvato dal suo cane che segnala la posizione ai soccorritori
È stato purtroppo ritrovato senza vita Andrea Holenz, la turista tedesca di 64 anni scomparsa durante l’ondata di maltempo che ha devastato la provincia di Alessandria: avrebbe cercato di mettere al sicuro il suo cane, ma sarebbe scivolata e travolta dalla pien Vai su Facebook
? Castiglione Intelvi, cane scivola in una scarpata: salvato dai vigili del fuoco http://dlvr.it/TNBbQm #CaneSalvato #VigiliDelFuoco #CastiglioneIntelvi #SoccorsoAnimali #SalvataggioCani - X Vai su X
Cane scivola in mare e si allontana dal porto: recuperato dalla motobarca Stp - Grande spavento per il proprietario di un bulldog francese che questa mattina è accidentalmente caduto in acqua. Da brindisireport.it