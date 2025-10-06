L'ex attaccante del Parma ha conquistato la fiducia di Sarri, tifosi e fantallenatori grazie a ottime prestazioni contro Genoa e Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cancellieri si è preso la Lazio: tre gol in due partite e fantamedia che sfiora l'8