Camposanto e San Felice accolgono il nuovo comandante della Stazione Carabinieri

Modenatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso servizio lo scorso 22 settembre a Camposanto e San Felice sul Panaro, il Maresciallo Francesco Biscozzo, 30 anni, nuovo Comandante della Stazione dei carabinieri dei due Comuni, che ha preso il posto del Maresciallo Stefano Di Antonio, andato a dirigere la Stazione di San Martino Spino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

camposanto - felice

