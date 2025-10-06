Camposanto e San Felice accolgono il nuovo comandante della Stazione Carabinieri

Ha preso servizio lo scorso 22 settembre a Camposanto e San Felice sul Panaro, il Maresciallo Francesco Biscozzo, 30 anni, nuovo Comandante della Stazione dei carabinieri dei due Comuni, che ha preso il posto del Maresciallo Stefano Di Antonio, andato a dirigere la Stazione di San Martino Spino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

