Campo Olimpia in bilico Lorenteggio si mobilita | Giù le mani spazio vitale per famiglie e bambini

Ilgiorno.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 6 ottobre 2025 – Ci sono cresciuti migliaia di bambini, al Campo Olimpia. E, ancora oggi, è un presidio importante per il quartiere, con la missione di far divertire i ragazzi. Ma rischia di sparire. O almeno è questa la preoccupazione che serpeggia fra le mamme della zona da quando si è saputo che il terreno comunale assegnato in concessione all’associazione verrà messo a bando. Siamo in via Soderini, municipio 6. Stiamo parlando, tra le altre cose, di un’attività riconosciuta dal Comune che ha assegnato nel dicembre 2017 l’Ambrogino d’Oro, ritenendo il Campo Olimpia uno “straordinario esempio di aggregazione cittadina, attiva da quarant’anni nel quartiere Lorenteggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

