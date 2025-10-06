Campo Olimpia in bilico Lorenteggio si mobilita | Giù le mani spazio vitale per famiglie e bambini
Milano, 6 ottobre 2025 – Ci sono cresciuti migliaia di bambini, al Campo Olimpia. E, ancora oggi, è un presidio importante per il quartiere, con la missione di far divertire i ragazzi. Ma rischia di sparire. O almeno è questa la preoccupazione che serpeggia fra le mamme della zona da quando si è saputo che il terreno comunale assegnato in concessione all’associazione verrà messo a bando. Siamo in via Soderini, municipio 6. Stiamo parlando, tra le altre cose, di un’attività riconosciuta dal Comune che ha assegnato nel dicembre 2017 l’Ambrogino d’Oro, ritenendo il Campo Olimpia uno “straordinario esempio di aggregazione cittadina, attiva da quarant’anni nel quartiere Lorenteggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: campo - olimpia
Olimpia Teodora: ecco il calendario di B1. Si parte in campo avversario con un derby romagnolo
Protezione civile, Olimpia Campo è il nuovo dirigente provinciale
Eurolega, l’Olimpia Milano passa a Belgrado sul campo della Stella Rossa: 92-82
Olimpia Milano in campo domani contro Derthona con 4 giocatori assenti. «Shavon Shields e Josh Nebo saranno inutilizzabili a causa di problemi muscolari riscontrati a Belgrado che sono oggetto di valutazione in queste ore. Oltre a loro non saranno disponi - X Vai su X
Grande prova di carattere per l’Olimpia Milano, che espugna il campo della Stella Rossa Belgrado con una prestazione solida e convincente. Vincere in Serbia non è mai semplice, ma i biancorossi iniziano al meglio anche la stagione europea dopo il trionfo i Vai su Facebook
La vera storia dell’«Olimpia»: calcio e amici al Lorenteggio - questa email doveva arrivare prima, da quando alcuni vecchi compagni mi chiesero di ampliare i contenuti di un articolo che lei scrisse il 15 maggio 2008 relativo alla rinascita del campo Olimpia. Si legge su milano.corriere.it