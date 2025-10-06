campionato italiano polo us polo assn ai rigori arriva il bis scudetto del team unoaerre acquedotto romano

Una giornata di festa nonostante la pioggia e la sicurezza dei cavalli e dei giocatori prima della competizione. Il maltempo che ha reso pesante il terreno del Roma Polo Club ha costretto la FISE, organizzatrice del Campionato Italiano di Polo U.S. Polo Assn, a modificare il programma delle finali. Lo scudetto si è assegnato ai rigori, con il team di UnoAerre Acquedotto Romano che si è confermato campione d’Italia grazie alla vittoria sul team Harpa-Farout. Giorgio Cosentino, Marco Elser, Ignacio Kennedy e Goffredo Cutinelli Rendina salgono quindi nuovamente sul gradino più alto di un podio completato al terzo posto dal team Impresion. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Campionato Italiano Polo U.S. Polo Assn., ai rigori arriva il bis scudetto del team UnoAerre Acquedotto Romano