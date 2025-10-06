Campionato italiano di surf dominio teenager | vincono Barzan e Giorgi

6 ott 2025

I due atleti, entrambi 17 anni, ribaltano i pronostici e conquistano il Marinedda Surf Open, l’assoluto della Fissw svolto domenica in Sardegna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

