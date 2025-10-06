Campionati nazionali universitari di canottaggio e canoa | incetta di medaglie per il Cus

E’ di cinque medaglie il bottino del Cus Ferrara ai Campionati Nazionali Universitari di canottaggio, canoa e kayak disputati nel bacino remiero federale di Sabaudia (Latina). A dispetto di un livello tecnico generale molto alto, con la presenza di diversi campioni del mondo di specialità, atleti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

