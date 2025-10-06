Campano parte per lavoro al Nord | vince 500mila euro con un Gratta e Vinci e sviene
Un momento di pura incredulità si è trasformato in un piccolo malore per un giovane campano che, da poche settimane, si era trasferito in Friuli per lavoro. L’episodio è avvenuto in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine, e solo ieri la notizia è stata diffusa dal Messaggero Veneto. Campano parte per lavoro al . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: campano - parte
Il calcio campano ha trovato la sua nuova casa: su Videonola arriva C³ – Campania Calcio Club! Le emozioni della Serie C e della Serie D finalmente tutte in diretta, con i migliori match delle nostre squadre raccontati minuto per minuto. E si parte subito co Vai su Facebook
Incidente sul lavoro in A1, muore un operaio campano - Un operaio di origini campane, dipendente di una ditta campana, impegnata nella manutenzione di quel tratto ... Scrive rainews.it
Pubblico impiego, la fuga dal Nord: ecco come il carovita si mangia tutto lo stipendio - In Lombardia il costo medio della vita è più alto del 25% rispetto a Campania e Sicilia. Da msn.com