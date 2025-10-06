Campania Libri Festival Angelo Pisani denuncia | Insulti e offese
Aggressioni verbali, insulti e offese. È quanto accaduto all’avvocato Angelo Pisani al Campania Libri Festival, la kermesse dedicata all’editoria ed alla cultura che si è tenuta presso il Palazzo Reale di Napoli. Gli atti di intolleranza sono avvenuti durante la presentazione del suo libro “Se. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
