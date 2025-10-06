Campania Libri Festival Angelo Pisani denuncia | Insulti e offese

Aggressioni verbali, insulti e offese. È quanto accaduto all’avvocato Angelo Pisani al Campania Libri Festival, la kermesse dedicata all’editoria ed alla cultura che si è tenuta presso il Palazzo Reale di Napoli. Gli atti di intolleranza sono avvenuti durante la presentazione del suo libro “Se. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: campania - libri

Libri e zaini sempre più cari: in Campania la scuola pesa sul bilancio familiare

SBS Edizioni al Campania Libri Festival 2025

Campania Libri Festival, la fiera dell’editoria torna dal 2 ottobre nel segno del numero 4

Campania Libri Festival: oltre 33mila visite: 300 gli eventi svolti - X Vai su X

Il premio #MatildeSerao ad Elisabeth Asbrink durante il Campania Libri Festival a #PalazzoReale #napoli #libri #palazzorealedinapoli #elisabethåsbrink Vai su Facebook

Angelo Pisani insultato da un gruppo di attiviste - È quanto accaduto all’avvocato Angelo Pisani al Campania Libri Festival, la kermesse dedicata all’editoria ed alla cultura che si è tenuta presso il Palazzo ... ilroma.net scrive

Fiera del Libro, Angelo Pisani denuncia: "Insulti e offese" - È quanto accaduto all’avvocato Angelo Pisani al Campania Libri Festival, la kermesse dedicata all’editoria ed alla cultura che si è tenuta presso il Palazzo ... Secondo napolitoday.it