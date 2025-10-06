Campania centrodestra a pezzi Forza Italia rimette Cirielli in discussione
Tempo di lettura: < 1 minuto Non c’è pace nel centrodestra in Campania. Questa mattina il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, torna a mettere in discussione la candidatura di Edmondo Cirielli. “Siamo più propensi all’allargamento verso la società civile, ma quella di Cirielli è una delle ipotesi possibili”, dichiara a sorpresa Gasparri a ‘Ping Pong’ su Rai Radio1, in merito alla scelta del candidato del centrodestra in Campania. “Non discutiamo di sconfitte, siamo in campo per vincere. Oggi l’attenzione è sulla Calabria, dove vedrete risultati eclatanti. L’obiettivo è rafforzare il centrodestra e dare continuità a una buona amministrazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: campania - centrodestra
I candidati del centrodestra in Veneto, Campania e Puglia arriveranno prima del voto nelle Marche
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
Regionali Campania, pressing del centrodestra su Piantedosi: il ministro resta irremovibile sul no
Regionali in Campania. Conto alla rovescia per l'annuncio della candidatura a Presidente per il centro destra di Edmondo Cirielli. #fratelliditalia #AgendaPolitica #regionali2025 #campania2025 #centrodestra https://www.agendapolitica.it/regionali-in-campani Vai su Facebook
Calabria al voto, altro test per i partiti. In Campania centrodestra su Cirielli - X Vai su X
Chi corre per il centrodestra in Campania e chi si tira indietro - A venti giorni dal voto resta irrisolto il rebus delle candidature. Segnala policymakermag.it
Regionali, il centrodestra chiamato a sciogliere i nodi Veneto, Puglia e Campania - Urne aperte in Calabria fino alle 15 di domani per la scelta del nuovo presidente della Regione. iltempo.it scrive