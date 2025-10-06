Tempo di lettura: < 1 minuto Non c’è pace nel centrodestra in Campania. Questa mattina il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, torna a mettere in discussione la candidatura di Edmondo Cirielli. “Siamo più propensi all’allargamento verso la società civile, ma quella di Cirielli è una delle ipotesi possibili”, dichiara a sorpresa Gasparri a ‘Ping Pong’ su Rai Radio1, in merito alla scelta del candidato del centrodestra in Campania. “Non discutiamo di sconfitte, siamo in campo per vincere. Oggi l’attenzione è sulla Calabria, dove vedrete risultati eclatanti. L’obiettivo è rafforzare il centrodestra e dare continuità a una buona amministrazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, centrodestra a pezzi. Forza Italia rimette Cirielli in discussione