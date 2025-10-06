Campagna Truffe stop – prova a prenderli | primo evento al Palacultura Antonello
Si svolgerà stamattina, alle ore 9.45, al Palacultura Antonello, il primo evento della campagna “Truffe stop – prova a prenderli”, promossa dal Comune di Messina - Assessorato alle Politiche Sociali - e dal Ministero dell'Interno, con il contributo di ATM e Messina Social City, per la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: campagna - truffe
“Siate Accorti!”, la nuova campagna contro le truffe agli anziani presentata al Must
Truffe agli anziani, al via la campagna della polizia: "Io non ci casco"
Polizia di Stato, campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani: testimonial Myrta Merlino
#Messina. Presentata oggi a Palazzo Zanca la campagna “Truffe stop – prova a prenderli” Vai su Facebook
Messina: “Truffe stop – prova a prenderli”, nuova campagna contro raggiri agli anziani - “Truffe stop – prova a prenderli” è il nome della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani che ribalta ... Secondo 98zero.com
Messina, in arrivo la campagna di sensibilizzazione “Truffe stop – prova a prenderli” | INFO e DATA - 30, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, sarà presentata la campagna “Truffe stop – prova a prenderli” promossa dal Comune di Messina – Assessorato alle Politiche ... Come scrive strettoweb.com