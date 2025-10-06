Camion in fiamme all' altezza di Scafati | disagi al traffico veicolare
Paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 268 del Vesuvio, nei pressi dello svincolo di Scafati, dove la cabina di guida di un camion compattatore di rifiuti è stata avvolta dalle fiamme. I soccorsi Il conducente del mezzo, resosi conto della situazione, è riuscito a mettersi in salvo senza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Camion dei rifiuti in fiamme, paura allo svincolo di Scafati della 268 - Tanta paura, questa mattina, lungo la strada statale 268 del Vesuvio, all'altezza dell'uscita di Scafati in direzione Boscoreale.
