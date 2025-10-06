Camion dei rifiuti si incendia sulla Strada Statale del Vesuvio | traffico impazzito e lunghe code a Scafati

Camion compattatore di rifiuti a fuoco sulla SS 268 del Vesuvio: caos traffico. Anche la Circumvesuviana ferma tra Scafati e Pompei per guasto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: camion - rifiuti

Camion dei rifiuti distrugge cabina telefonica, centinaia di cittadini restano “isolati”

Notte di fuoco a Firenze: in fiamme un’area con baracche, auto, camion e rifiuti

Camion di rifiuti in fiamme paralizza la A1 Bologna-Firenze

Cresce il turismo dei rifiuti urbani: oltre 140mila i camion in giro per l’Italia ogni anno Nel complesso 3,15 milioni di tonnellate (oltre il 10% del totale) sono trattate in regioni diverse da quelle in cui sono prodotte - X Vai su X

Il camion ha scaricato i rifiuti che avevano preso fuoco. Chiusa la strada Vai su Facebook

Camion dei rifiuti in fiamme, paura allo svincolo di Scafati della 268 - Tanta paura, questa mattina, lungo la strada statale 268 del Vesuvio, all'altezza dell'uscita di Scafati in direzione Boscoreale. Da msn.com

Incendio sul camion Ama, rifiuti scaricati in strada per salvare il compattatore - Hanno preso fuoco e sono stati scaricati in strada per evitare che le fiamme avvolgessero il compattatore Ama. Secondo romatoday.it