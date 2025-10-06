camigliano il cammello un paesaggio inatteso e il brunello

Un «Paesaggio inatteso». E si capirà perché metterlo in maiuscolo e tra virgolette. Brunello e Montalcino, parole magiche per chi si diletta del bel vivere, protagonisti con i vini biologici di Camigliano nella serata organizzata da «Eva Wine», il trio di sommelier Silvia Costantino, Angela Costanzo e Barbara Ziggiotto che fanno del diffondere la cultura del vino una missione. Ad apparecchiare Davide Valentini di «Mieru mieru» (da merum il nome che i romani davano al vino salentino) che porta la Puglia a Milano in via Magolfa, a far da nocchiero Gianni Fabrizio con l'anima della cantina Gualtiero Ghezzi e la figlia Silvia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

