Camerota sopralluogo sulla SP 562 dopo la caduta del masso | via alla messa in sicurezza

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre, alle ore 16:00, il sopralluogo tecnico lungo la Strada Provinciale 562, in località Cala del Cefalo, dove nella giornata di domenica si era verificata la caduta di un grosso masso che ha reso necessario disporre la chiusura totale della carreggiata. Sul posto erano presenti il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, l’architetto Pasquale Leone, i tecnici comunali, gli operatori della Protezione Civile, la Polizia Municipale e la squadra dei rocciatori specializzati incaricata di verificare la stabilità del costone roccioso e pianificare gli interventi di sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

