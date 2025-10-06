Cambio gomme auto le scadenze per gli pneumatici invernali | le sanzioni previste

Con l’arrivo dell’autunno, per molti automobilisti italiani si avvicina uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per la sicurezza su strada: il cambio stagionale delle gomme. Una pratica spesso sottovalutata, ma che in realtà rappresenta un obbligo previsto dal Codice della Strada e una garanzia indispensabile per viaggiare in sicurezza in qualsiasi condizione meteorologica. È proprio in questi giorni che molti si domandano quando sia il momento giusto per sostituire gli pneumatici estivi con quelli invernali, evitando così sanzioni e rischi inutili. La normativa parla chiaro: dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, è obbligatorio montare pneumatici invernali o, in alternativa, avere a bordo catene da neve. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it