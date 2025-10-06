Cambiaso tanta corsa ma poca incisività | la Gazzetta gli dà 6 il jolly di Tudor non decolla

Nel pareggio senza reti tra Juventus e Milan, la prestazione di Andrea Cambiaso è stata la sintesi perfetta tra abnegazione e limiti tecnici. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 6 stiracchiato, più vicino a un incoraggiamento che a una reale promozione. L’esterno bianconero, chiamato da Igor Tudor a interpretare il ruolo di “jolly tattico” nel complesso sistema di gioco juventino, ha dato tanto sul piano del sacrificio ma poco in termini di incisività. Il quotidiano milanese descrive la sua prova come “un compitino, ma nulla di più”. Parole che raccontano una partita giocata con applicazione e disciplina, ma priva di quella spinta e di quel coraggio che servivano per sbloccare una gara chiusa e tatticamente equilibrata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

