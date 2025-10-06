Cambiaso divide i giornali | Dovrebbe essere il jolly tattico della formazione di Tudor ma… La pagella dell’esterno bianconero
Cambiaso divide i giornali, pagella da 6 per l’esterno: tanto lavoro ma poca qualità, non riesce a essere il jolly tattico che Tudor gli chiede di fare. Una sufficienza che sa più di incoraggiamento che di vera promozione. Nel pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan, la prestazione di Andrea Cambiaso è stata un “vorrei ma non posso”. L’esterno bianconero, a cui Igor Tudor aveva affidato un compito tattico fondamentale, non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Un’analisi confermata dalla pagella de La Gazzetta dello Sport. Cambiaso Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: cambiaso - divide
Se ti presenti ancora con #Kalulu e #Cambiaso sulle fasce, con un modulo dove i laterali devono fare la differenza, e tieni la maggior parte dei giocatori di qualità in panchina, non solo meriti di perdere ma di non arrivare neanche a fine mese. #Tudor #JuveMil - X Vai su X
La frasi di Patrik #Evra sembra destinata a far discutere dal momento che ribalta la narrativa su un evento che ancora divide i tifosi a distanza di anni. La carriera di #Dybala in bianconero ha visto sicuramente tante luci, 115 gol, 53 assist, 293 presenze, 6 t Vai su Facebook