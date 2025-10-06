Cambiaso divide i giornali | Dovrebbe essere il jolly tattico della formazione di Tudor ma… La pagella dell’esterno bianconero

Cambiaso divide i giornali, pagella da 6 per l’esterno: tanto lavoro ma poca qualità, non riesce a essere il jolly tattico che Tudor gli chiede di fare. Una sufficienza che sa più di incoraggiamento che di vera promozione. Nel pareggio a reti bianche tra  Juventus  e  Milan, la prestazione di  Andrea Cambiaso  è stata un “vorrei ma non posso”. L’esterno bianconero, a cui  Igor Tudor  aveva affidato un compito tattico fondamentale, non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Un’analisi confermata dalla pagella de  La Gazzetta dello Sport. Cambiaso Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

