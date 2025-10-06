Cambiaso a Rai Sport | È importante non perdere sono cinque pareggi diversi tra loro Bisogna muovere più velocemente il pallone sugli attaccanti dico che…

Cambiaso, esterno della Juve, a Rai Sport: tutte le dichiarazioni del bianconero dopo la partita contro il Milan. Andrea Cambiaso, esterno della Juve, ha parlato a Rai Sport dopo il pareggio contro il Milan. PAROLE – «Importante non perdere, sono cinque pareggi diversi tra loro, sono cinque partite diverse, contro il Milan è stata una partita equilibrata, non mi aspettavo nulla di diverso perché conoscendo il mister, conoscendo il Milan, era questa la partita che bisognava fare, sicuramente bisognava fare di più in fase offensiva, non siamo riusciti». GLI ATTACCANTI DEVONO FARE DI PIÙ – «Sì assolutamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

