E’ l’uomo del momento e non solo perché può celebrare la prima convocazione in nazionale. E’ soprattutto l’uomo che spacca la partita e che suona la carica trascinando un Bologna in cerca di certezze e punti, dopo un inizio di stagione di alti e bassi. Cresce il Bologna, che si riscopre arrembante e lo fa al ritmo delle folate offensive di Nicolò Cambaghi: "Sono al settimo cielo, questa è una grande vittoria", spiega l’esterno rossoblù. Suo il gol che stappa la partita. Suo l’assist per Orsolini che chiude i conti. Sua, nel mezzo, anche la giocata che di fatto fa calare il sipario sul match e sul Pisa, ovvero il recupero palla su Touré, che lo stende al limite dell’area lanciato a rete: rosso e tanti saluti all’inizio gara di buoni propositi dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cambiaghi, il principe azzurro. "Che vittoria, sono al settimo cielo. Il modo giusto di arrivare alla sosta»