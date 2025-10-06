Camarda Milan, i rossoneri lo mandano al Lecce: prestito con riscatto e controriscatto. Tutti i dettagli dell’operazione Il calciomercato non smette mai di sorprendere, soprattutto quando si parla di giovani talenti. L’ultima operazione che sta facendo discutere riguarda Francesco Camarda, classe 2008 e gioiello del settore giovanile del Milan, pronto a vivere una nuova avventura . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Camarda Milan, svelati tutti i dettagli dell’accordo con il Lecce: le ultimissime