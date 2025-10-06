Calo delle temperature disposta l’accensione anticipata dei riscaldamenti

Come disposto dall’ordinanza firmata questa mattina dal sindaco Enzo Lattuca, da domani, martedì 7 ottobre, in anticipo di qualche giorno rispetto alla data prevista (15 ottobre), sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento in edifici pubblici e privati, per un massimo di 7 ore al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

