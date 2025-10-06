Pronti per cominciare. La stagione dello short track sta per prendere il via. Il massimo circuito internazionale del World Tour inizierà nel prossimo week end (9-12 ottobre) sul ghiaccio di Montreal. In Canada sono previste le prime due uscite stagionali, considerando anche la seconda tappa dal 16 al 19 ottobre. Parlando delle gare di livello seniores, il cammino nel Tour proseguirà in Polonia a Gdansk dal 20 al 23 novembre e nella settimana seguente si competerà nei Paesi Bassi, a Dordrecht, dove si vorrà lasciare il segno. Il tutto sarà finalizzato all’appuntamento principale della stagione, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che nel caso dello short track terranno banco dal 10 al 20 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario short track 2025-2026: tutti gli appuntamenti tra World Tour, Europei e Olimpiadi