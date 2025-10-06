Calendario Serie A Juventus 202526: svelati anticipi e posticipi del massimo campionato italiano dalla 13ª alla 22ª giornata. I tifosi della Juve possono finalmente cerchiare in rosso le date sul calendario. La Lega Serie A ha infatti reso noti gli anticipi e i posticipi del campionato dalla 13ª alla 22ª giornata, delineando il percorso che attende la squadra di Igor Tudor da fine novembre fino a gennaio 2026. Si preannuncia un vero e proprio tour de force, un periodo densissimo di impegni che dirà molto sulle reali ambizioni della Vecchia Signora. Sarà un finale di 2025 incandescente per la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calendario Serie A Juventus 2025/26, anticipi e posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata: quando giocano i bianconeri