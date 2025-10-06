Calendario Serie A Juventus 2025 26 anticipi e posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata | quando giocano i bianconeri
Calendario Serie A Juventus 202526: svelati anticipi e posticipi del massimo campionato italiano dalla 13ª alla 22ª giornata. I tifosi della Juve possono finalmente cerchiare in rosso le date sul calendario. La Lega Serie A ha infatti reso noti gli anticipi e i posticipi del campionato dalla 13ª alla 22ª giornata, delineando il percorso che attende la squadra di Igor Tudor da fine novembre fino a gennaio 2026. Si preannuncia un vero e proprio tour de force, un periodo densissimo di impegni che dirà molto sulle reali ambizioni della Vecchia Signora. Sarà un finale di 2025 incandescente per la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calendario - serie
Amichevoli estive 2025: calendario e risultati di tutte e 20 le squadre di Serie A
Calendario Serie A basket 2025-2026: tutte le date della regular season e dei playoff
Inter Under-23, in arrivo gironi e calendario della Serie C: le due date
Calendario campionato serie D gir, E Vai su Facebook
Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 4^ giornata #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Comunicati gli orari delle partite della Juventus fino alla ventiduesima giornata: ecco il calendario. - Comunicati gli orari delle partite della Juventus fino alla ventiduesima giornata: ecco il calendario. ilbianconero.com scrive
Juventus - Milan: probabili formazioni, analisi e pronostico del big match di Serie A 2025/26 - Milan Serie A 2025/26: probabili formazioni, analisi tattica e pronostico del big match allo Stadium. Da tag24.it