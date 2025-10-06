Inter News 24 delle partite dei nerazzurri di Chivu. Lega Serie A ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi per le giornate dalla 13^ alla 22^ del campionato di Serie A. Per quanto riguarda le partite dell’ Inter di Cristian Chivu, sono stati stabiliti gli orari ufficiali, con relativa programmazione televisiva. I tifosi potranno seguire le sfide più importanti della stagione, con le gare di Serie A trasmesse sulle principali emittenti. Di seguito il comunicato ufficiale dei nerazzurri. IL COMUNICATO – Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi dalla tredicesima alla ventiduesima giornata del Campionato 202526. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calendario Serie A Inter, ufficiali anticipi e posticipi fino alla 22^ giornata: date ed orari