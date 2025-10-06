Calendario Inter U23 posticipata la gara contro il Renate | ecco la nuova data ufficiale
Inter News 24 per la sfida del 9° turno del girone A di Serie C. Piccolo cambiamento di programma nel calendario degli impegni dell’Inter U23 di Stefano Vecchi. Dopo aver pareggiato ieri contro l’Ospitaletto per 2 a 2, la seconda squadra nerazzurra sfiderà il Renate in casa nel 9° turno del girone A di Serie C. Tuttavia la Lega Pro ha annunciato come questa gara sarà posticipata (insieme a quella tra la Juventus Next Gen e Campobasso). La nuova data per la sfida dei nerazzurri è quella di martedì 21 ottobre 2025 alle ore 16:30. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calendario - inter
Inter Under-23, in arrivo gironi e calendario della Serie C: le due date
Amichevoli Inter, in attesa del calendario si preannuncia una sfida ad agosto: ecco contro chi sarà!
Inter Women: il calendario completo delle amichevoli estive
La classifica dopo la seconda giornata di Champions League Inter che sta sfruttando a dovere la prima parte di calendario favorevole per mettere fieno in cascina essenziale per la qualificazione almeno ai play off. Nelle prossime 2 sfide di UCL dei Vai su Facebook
Segnate l'appuntamento a calendario che non potete delure il nostro MVP #ForzaInter #CagliariInter - X Vai su X
Calendari di C: subito Catania-Foggia, l'Inter U23 debutta a Novara, Juve Next Gen a Carpi - Si partirà nel fine settimana del 24 agosto, con il termine della stagione regolare fissato per il 26 ... Riporta gazzetta.it
Inter-Inter U23: dove vedere l'amichevole in famiglia dei nerazzurri in tv e in streaming - I tifosi interisti al di fuori dell'Italia avranno l'opportunità di assistere alla prima sgambata ... Secondo corrieredellosport.it