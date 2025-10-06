Calendario Inter U23 posticipata la gara contro il Renate | ecco la nuova data ufficiale

Inter News 24 per la sfida del 9° turno del girone A di Serie C. Piccolo cambiamento di programma nel calendario degli impegni dell’Inter U23 di Stefano Vecchi. Dopo aver pareggiato ieri contro l’Ospitaletto per 2 a 2, la seconda squadra nerazzurra sfiderà il Renate in casa nel 9° turno del girone A di Serie C. Tuttavia la Lega Pro ha annunciato come questa gara sarà posticipata (insieme a quella tra la Juventus Next Gen e Campobasso). La nuova data per la sfida dei nerazzurri è quella di martedì 21 ottobre 2025 alle ore 16:30. 🔗 Leggi su Internews24.com

