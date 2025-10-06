Caldo estremo | 5 soluzioni per case fresche e sostenibili

di Ilaria Delli Carpini Comitato dell’ASviS presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS il 7 agosto 2025 Le ondate di calore degli ultimi anni, sempre più intense e frequenti anche in regioni dal clima tradizionalmente temperato, impongono l’adozione di soluzioni concrete e sostenibili per proteggere le abitazioni. Come sarà possibile rendere le abitazioni più resilienti alle temperature estreme? La capacità di adattamento degli edifici assume un ruolo strategico. Le nuove abitazioni possono essere progettate per resistere alle alte temperature, mentre le strutture esistenti possono essere adeguatamente riqualificate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: caldo - estremo

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali”

Caldo estremo sull'Italia, a rischio il record europeo di 48,8°C in Sicilia. «La più forte fiammata africana degli ultimi decenni»

Caldo estremo a Ferragosto, oltre 550 pazienti nei pronto soccorso: i dati del Ferrarese

Notte, caldo estremo e adrenalina: alcune curiosità su uno degli appuntamenti più attesi del calendario della Formula 1 #SingaporeGP | #F1 - X Vai su X

Notte, caldo estremo e adrenalina: alcune curiosità su uno degli appuntamenti più attesi del calendario della Formula 1 Vai su Facebook

Caldo estremo? Ecco perché una doccia fredda non è la soluzione - «Un fatto inaspettato che smorza l'entusiasmo»: così il dizionario definisce l'espressione «doccia fredda». Come scrive corriere.it

Meteo: CALDO ESTREMO, Ecco la Soluzione Urbana per Combatterlo e Quali Sono le Città Esempio nel Mondo - Come emerge da recenti ricerche le ONDATE DI CALORE saranno sempre più frequenti e a risentirne maggiormente, anche a causa dell’effetto ISOLA DI CALORE, sono gli agglomerati urbani. Da ilmeteo.it