Caldaia guasta non viene riparata 34enne salvata dal monossido di carbonio | sarà risarcita con 270mila euro

Un'infermiera di 34 anni era stata salvata per miracolo dai Vigili del Fuoco da un'intossicazione da monossido di carbonio nel marzo 2016. Dopo il ricovero, aveva dovuto affrontare un recupero lungo e faticoso. A distanza di 9 anni il Tribunale di Pisa ha stabilito che la società che aveva installato la caldaia (da cui era fuoriuscito il monossido) risarcisca la donna con 270mila euro per i danni e le spese legali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caldaia - guasta

Campli, caldaia rotta a scuola: polemica politica a colpi di comunicati Vai su Facebook

Caldaia guasta non viene riparata, 34enne salvata dal monossido di carbonio: sarà risarcita con 270mila euro - Un'infermiera di 34 anni era stata salvata per miracolo dai Vigili del Fuoco da un'intossicazione da monossido di carbonio nel marzo 2016 ... Come scrive fanpage.it

Caldaia guasta, ma i tecnici sono dei truffatori: scoperti e denunciati a Romano - La caldaia di casa va in blocco e il cittadino fa quello che avremmo fatto tutti: si mette a cercare qualcuno che possa intervenire tempestivamente, digita su internet «Assistenza caldaie» e approda ... Segnala ecodibergamo.it