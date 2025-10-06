Calciomercato Juve | Tonali resta il grande sogno bianconero le ultimissime notizie

Calciomercato Juve, summit Tonali-agente a Milano: il sogno bianconero torna a infiammarsi, le ultime Il ritorno in Italia di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Newcastle United, in occasione degli impegni con la Nazionale, ha riacceso le voci di mercato che lo legano alla Juventus. L’ex regista del Milan, oggi punto fermo dei Magpies, ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato juve tonali restaTonali a Milano, incontro con Riso: la Juventus monitora, si discute del futuro del centrocampista della Nazionale - Il centrocampista del Newcastle in Italia dopo la convocazione della Nazionale: l’ex Milan resta nel mirino della Juventus. Da msn.com

calciomercato juve tonali restaJuve, per l'estate resta vivo il sogno Tonali - Il "sogno" di mercato della Juventus per rinforzare il centrocampo è sempre Sandro Tonali, giocatore classe 2000 del Newcastle e della nazionale azzurra. Scrive tuttojuve.com

