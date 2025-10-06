Calciomercato Juve | Tonali resta il grande sogno bianconero le ultimissime notizie
Calciomercato Juve, summit Tonali-agente a Milano: il sogno bianconero torna a infiammarsi, le ultime Il ritorno in Italia di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Newcastle United, in occasione degli impegni con la Nazionale, ha riacceso le voci di mercato che lo legano alla Juventus. L’ex regista del Milan, oggi punto fermo dei Magpies, ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, l’affare tra i due club è davvero molto avanzato! Il giocatore è sempre più vicino al ritorno in Turchia: come stanno le cose allo stato attuale!
Calciomercato Juve LIVE: Alberto Costa e Douglas Luiz verso la cessione, rispunta l’idea Chabot per la difesa
"NON SONO DA JUVE" Così il nostro Alessio Lento a 'CMIT LIVE', in diretta sul canale Youtube di http://Calciomercato.it: "#McKennie per me è un giocatore che può andare a giocare in campionati esotici, non più a livello europeo. Insieme a #Gatti e #Ca
Ceccarini allo scoperto sul calciomercato Juve "Piacciono due giocatori, la verità su Vlahovic"
Tonali a Milano, incontro con Riso: la Juventus monitora, si discute del futuro del centrocampista della Nazionale - Il centrocampista del Newcastle in Italia dopo la convocazione della Nazionale: l’ex Milan resta nel mirino della Juventus. Da msn.com
Juve, per l'estate resta vivo il sogno Tonali - Il "sogno" di mercato della Juventus per rinforzare il centrocampo è sempre Sandro Tonali, giocatore classe 2000 del Newcastle e della nazionale azzurra. Scrive tuttojuve.com