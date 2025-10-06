Calciomercato Juve Tonali incontra l’agente a Milano e il sogno dei tifosi bianconeri si riaccende | si è parlato anche di futuro? Il punto e quello che può accadere nei prossimi mesi
Calciomercato Juve, Tonali incontra l’agente a Milano: ci sono importanti aggiornamenti sul futuro del centrocampista. Il suo ritorno in Italia per gli impegni con la Nazionale riaccende, puntuali, le voci di mercato. Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, è il grande sogno del calciomercato Juve e un recente incontro a Milano ha alimentato le speranze dei tifosi bianconeri. Come riportato da GOAL, il giocatore ha incontrato il suo agente, Beppe Riso, per fare il punto sul suo futuro. Tonali, convocato dal CT Gennaro Gattuso per le sfide di qualificazione ai Mondiali, ha approfittato del suo rientro in patria per un summit con il suo procuratore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, l’affare tra i due club è davvero molto avanzato! Il giocatore è sempre più vicino al ritorno in Turchia: come stanno le cose allo stato attuale!
Calciomercato Juve LIVE: Alberto Costa e Douglas Luiz verso la cessione, rispunta l’idea Chabot per la difesa
"NON SONO DA JUVE" Così il nostro Alessio Lento a 'CMIT LIVE', in diretta sul canale Youtube di http://Calciomercato.it: "#McKennie per me è un giocatore che può andare a giocare in campionati esotici, non più a livello europeo. Insieme a #Gatti e #Ca - X Vai su X
Ceccarini allo scoperto sul calciomercato Juve “Piacciono due giocatori, la verità su Vlahovic” Vai su Facebook
Tonali incontra l'agente: si discute del futuro, la Juventus monitora - La Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione contrattuale e sportiva del centrocampista in Inghilterra, pronta a valutare ogni ... Scrive ilbianconero.com
Tonali di nuovo in Serie A? Incontro con l'agente a Milano, la Juventus non lo ha mollato - L'idea di riportarlo in Serie A, non concretizzatasi in estate, non è mai stata abbandonata e il discorso, come riportato da Goal. Da msn.com