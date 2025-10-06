Calciomercato Juve Tonali incontra l’agente a Milano e il sogno dei tifosi bianconeri si riaccende | si è parlato anche di futuro? Il punto e quello che può accadere nei prossimi mesi

Calciomercato Juve, Tonali incontra l’agente a Milano: ci sono importanti aggiornamenti sul futuro del centrocampista. Il suo ritorno in Italia per gli impegni con la Nazionale riaccende, puntuali, le voci di mercato. Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, è il grande sogno del calciomercato Juve e un recente incontro a Milano ha alimentato le speranze dei tifosi bianconeri. Come riportato da GOAL, il giocatore ha incontrato il suo agente, Beppe Riso, per fare il punto sul suo futuro. Tonali, convocato dal CT Gennaro Gattuso per le sfide di qualificazione ai Mondiali, ha approfittato del suo rientro in patria per un summit con il suo procuratore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

