Calciomercato Juve occasione Kessié | l’ivoriano verso l’addio all’Al Ahli può arrivare a zero

Una notizia che riaccende il mercato e apre nuovi scenari in Serie A. Il futuro di Franck Kessié, ex centrocampista del Milan e oggi all’ Al Ahli, torna a far parlare di sé. A riportarlo è Fabrizio Romano, una delle fonti più autorevoli in materia di calciomercato, secondo cui l’ivoriano sarebbe ormai vicino a lasciare l’Arabia Saudita a parametro zero nel giugno 2026. Una prospettiva che non lascia indifferente la Juventus, sempre attenta alle occasioni a costo contenuto ma di alto rendimento. L’occasione perfetta per il centrocampo bianconero. Secondo quanto dichiarato dal giornalista, Kessié non rinnoverà il suo contratto con l’Al Ahli, aprendo così la porta a un ritorno in Europa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

