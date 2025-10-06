Calciomercato Juve LIVE | tre grandi nomi per il centrocampo in vista di gennaio pazza idea Gabriel Jesus per gennaio
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, l’affare tra i due club è davvero molto avanzato! Il giocatore è sempre più vicino al ritorno in Turchia: come stanno le cose allo stato attuale!
Calciomercato Juve LIVE: Alberto Costa e Douglas Luiz verso la cessione, rispunta l’idea Chabot per la difesa
Ceccarini allo scoperto sul calciomercato Juve “Piacciono due giocatori, la verità su Vlahovic” Vai su Facebook
#Juventus, #Arrivabene a Tuttosport: "Mai pentito per #Vlahovic. #Locatelli gobbo vero, rimpianti #Soulé e #Fagioli" #calciomercato #Juve https://calciomercato.com/liste/juventus-arrivabene-mai-pentito-per-vlahovic-locatelli-gobbo-vero-rimpianti-soule-e-fagio - X Vai su X
Calciomercato Juve, caccia al colpo grosso a centrocampo: tre obiettivi in vista di gennaio, a chi sta pensando la dirigenza bianconera - Calciomercato Juve, i bianconeri mirano a rinforzare il centrocampo in vista della prossima sessione invernale, con tre obiettivi nella lista La Juventus ha le idee chiare sul reparto da rinforzare ne ... Lo riporta juventusnews24.com
Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per l’attaccante a lungo accostato ai bianconeri? La bomba dall’Inghilterra fa scatenare i tifosi: il club è in pole position per ... - Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per l’attaccante a lungo accostato: ci sono aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri Un nuovo nome per l’attacco della Juventus, un’opportunità che arriva dalla P ... Riporta juventusnews24.com