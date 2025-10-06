Calciomercato Juve indiscrezione dalla Germania | spunta l’occasione a parametro zero? Bianconeri vigli la situazione in vista dell’estate

Calciomercato Juve, importante indiscrezione dalla Germania: i bianconeri monitorano la possibile partenza a zero di Guerreiro dal Bayern Monaco. Il Calciomercato Juve è sempre attento alle migliori occasioni che si presentano sul panorama internazionale e un nuovo, interessante profilo potrebbe presto diventare disponibile. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano tedesco Bild, l’avventura di Raphael Guerreiro al Bayern Monaco sembra essere giunta ai titoli di coda. Il talentuoso terzino portoghese, classe 1993, potrebbe infatti lasciare la Baviera al termine della stagione in corso. Arrivato nell’estate del 2023 a parametro zero dopo una lunga e proficua militanza con la maglia del Borussia Dortmund, Guerreiro non sembra aver convinto il nuovo allenatore dei bavaresi, il belga Vincent Kompany. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

