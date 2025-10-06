Calciomercato Juve indiscrezione dalla Germania | spunta l’occasione a parametro zero? Bianconeri vigli la situazione in vista dell’estate
Calciomercato Juve, importante indiscrezione dalla Germania: i bianconeri monitorano la possibile partenza a zero di Guerreiro dal Bayern Monaco. Il Calciomercato Juve è sempre attento alle migliori occasioni che si presentano sul panorama internazionale e un nuovo, interessante profilo potrebbe presto diventare disponibile. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano tedesco Bild, l’avventura di Raphael Guerreiro al Bayern Monaco sembra essere giunta ai titoli di coda. Il talentuoso terzino portoghese, classe 1993, potrebbe infatti lasciare la Baviera al termine della stagione in corso. Arrivato nell’estate del 2023 a parametro zero dopo una lunga e proficua militanza con la maglia del Borussia Dortmund, Guerreiro non sembra aver convinto il nuovo allenatore dei bavaresi, il belga Vincent Kompany. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, l’affare tra i due club è davvero molto avanzato! Il giocatore è sempre più vicino al ritorno in Turchia: come stanno le cose allo stato attuale!
Calciomercato Juve LIVE: Alberto Costa e Douglas Luiz verso la cessione, rispunta l’idea Chabot per la difesa
Dalla Germania: "Guerreiro pronto a lasciare il Bayern a parametro zero". Juventus vigile - Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, questa potrebbe essere l'ultima stagione di Raphael Guerreiro al Bayern Monaco.
Calciomercato Juve: risuonano le sirene dalla Premier League per Locatelli. Quattro club sulle sue tracce, l'ultimissima voce d'Oltremanica per il capitano bianconero - Ecco l'ultima indiscrezione relativa al futuro del capitano bianconero Un panchina che fa rumore, sirene inglesi che tornano a suo